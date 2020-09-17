Европарламент не признал Лукашенко президентом и осудил вмешательство России в дела Беларуси

Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Беларуси, сообщается на сайте ведомства. За документ проголосовали 574 парламентария, 37 высказались против, 82 воздержались.

В резолюции среди прочего говорится, что Европарламент не признаёт результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, в результате которых главой государства был объявлен Александр Лукашенко, осуждает белорусские власти за насильственный разгон мирных митингов протеста и преследование бастующих на предприятиях, а также поддерживает мирную передачу власти в стране и признаёт Координационный совет белорусской оппозиции «временным представительством людей, требующих демократических изменений». Кроме того, Европарламент поддерживает персональные санкции ЕС в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов, включая Александра Лукашенко, осуждает гибридное вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Беларуси и призывает изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, в которых Александру Лукашенко противостояла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. ЦИК объявил победителем Лукашенко, с того момента по всей стране продолжаются акции протеста и забастовки.