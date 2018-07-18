Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро за подкуп производителей смартфонов

Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google за нарушение антимонопольного законодательства, пишет The Verge. Компанию признали виновной по трём пунктам.

Еврокомиссия выяснила, что компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на Android предустанавливать её сервисы и приложения. Кроме того, Google, по мнению комиссии, платила мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы они устанавливали её поисковик, и запрещала использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

За нарушения компания оштрафована на 4,3 миллиарда евро; помимо этого, Google также обязали устранить выявленные нарушения. Компания намерена подать апелляцию.

Напомним, в 2015 году российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google виновной в аналогичных нарушениях. Разбирательство проводилось по обращению «Яндекса». ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей. Компания безуспешно пыталась оспорить штраф в судах. В апреле 2017 года стороны заключили мировое соглашение, штраф был выплачен в полном объёме.

Также в 2017 году Еврокомиссия признала Google виновной в манипуляциях с поисковой выдачей и назначила штраф в 2,4 миллиарда евро.