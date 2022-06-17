ЕВРАЗ запускает в Нижнем Тагиле серию субботников и экопоходов 

ЕВРАЗ совместно с фондом «Зелёный Урал» запустил новый экологический проект «Зелёный патруль». С мая по август при поддержке компании будут проходить экозащитные волонтёрские акции в форме субботников, экопоходов и плоггинг-забегов (экологическое движение, которое подразумевает одновременно бег трусцой и сбор мусора. — Прим. ред). На проведение и организацию мероприятий компания выделила 450 тысяч рублей.

Уже завтра, 18 июня, в 12:00 все желающие могут принять участие в субботнике по уборке территории набережной реки Тагил по адресу улица Фрунзе, 26. Для участия нужно лишь зарегистрироваться по ссылке. Подробную информацию о мероприятиях экопроекта можно узнать на официальной странице «Зелёного патруля» во «ВКонтакте».

В субботнике помимо волонтёров примут участие студенты горно-металлургического колледжа и сотрудники ЕВРАЗа. Каждому выдадут перчатки, мешки для мусора, грабли и лопаты.

Отметим, это уже второй субботник проекта «Зелёный патруль» в Нижнем Тагиле. На прошлой неделе волонтёры привели в порядок территорию Вшивой горки на улице Уральской. В рамках мероприятия было вывезено более 1300 килограммов мусора.