ЕВРАЗ закупил 10 кислородных концентраторов для инфекционной больницы Нижнего Тагила

ЕВРАЗ закупил для городской инфекционной больницы 10 кислородных концентраторов, которые используются для поддержания дыхания больных с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Компания направила на покупку оборудования 850 тысяч рублей.

Концентратор кислорода — аппарат для преобразования кислорода из окружающей атмосферы в концентрированный чистый кислород, что позволяет подавать его пациенту с поражёнными лёгкими в более высокой концентрации.

«Приобретённые медицинские приборы рассчитаны на 10 литров, они отличаются низким уровнем шума, что позволяет использовать их ночью. Продолжительность времени для одного рабочего цикла прибора составляет до 99 часов, а гарантированный производителем ресурс работы — 100 000 часов», — рассказали в пресс-службе компании.

Добавим, что в 2020 году при поддержке ЕВРАЗа в инфекционной больнице был оборудован бытовой блок для сотрудников, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19. В течение всего прошлого года ЕВРАЗ оказал поддержку медицинским и социальным учреждениям города в борьбе с пандемией на сумму 100 млн рублей.

Так, была закуплена современная лаборатория для анализа тестов для Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии. Для стационарного отделения ЦГБ № 1 приобретены три аппарата ИВЛ, увлажнители кислорода, кислородные концентраторы и направлены средства на приобретение лекарств для лечения коронавирусной инфекции и её осложнений. Для социальных и медицинских учреждений города закуплены защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы.

Также при поддержке ЕВРАЗа было приобретено медицинское оборудование на 15,5 млн рублей (19 специальных функциональных кроватей, 18 прикроватных мониторов пациента, пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких — ИВЛ) для больницы № 1 Нижнего Тагила. Общий объём инвестиций, направленных ЕВРАЗом в городскую больницу № 1 за 2020–2021 годы, составил около 40 млн рублей.