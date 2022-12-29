ЕВРАЗ выделил более 23 млн рублей на подарки детям к Новому году

ЕВРАЗ выделил 23,5 млн рублей на подарки к Новому году детям Нижнего Тагила и Качканара. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, в преддверии праздника 25 тысяч подарков получат не только дети работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и дочерних обществ, но и воспитанники реабилитационных центров, детсадов МАДОУ «Радость», дети с ограниченными возможностями здоровья.

В новогодний набор входит комплект сладостей, настольная игра, раскраска и комплект для творчества. В праздничные каникулы для детей Нижнего Тагила и Качканара пройдёт более 60 театрализованных представлений. В ДК НТМК покажут сказку «Летучий корабль», во Дворце культуры школьников — постановку «Самый лучший Новый год». В Качканаре подготовлено театральное представление «Очень сладкая история». В тематике сказки «Летучий корабль» у ДК НТМК в Нижнем Тагиле оформлен детский ледовый городок с яркой подсветкой.

«ЕВРАЗ всегда дарит подарки детям в городах присутствия компании. Также при поддержке компании в Качканаре и Валериановске по традиции были построены ледовые городки. Компания направила на их строительство более 3,5 млн рублей», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.