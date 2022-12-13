ЕВРАЗ снял комедийный сериал о металлургах. Съёмки проходили в Нижнем Тагиле и Новокузнецке (ВИДЕО)

ЕВРАЗ снял комедийный сериал о молодых металлургах «Короче, ЕВРАЗ» (16+), съёмки которого прошли на предприятиях компании, улицах Нижнего Тагила и Новокузнецка. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, премьера фильма транслировалась накануне, 12 декабря, в официальной группе во «ВКонтакте», на телеканалах «Телекон», «Россия-24» в Свердловской и Кемеровской областях и на ТВН в Новокузнецке.

По сценарию два молодых человека не могут найти подходящую работу. Каждый сталкивается с жизненными трудностями, бытовыми проблемами и нехваткой средств на личные нужды. По стечению обстоятельств главные герои устраиваются на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Молодым работникам комбината предстоит прокачать свои навыки, изменить отношение ко многих вещам и ситуациям, переосмыслить жизнь и повзрослеть. «‎Короче, ЕВРАЗ» (16+) — это 5 серий о дружбе, наставничестве, исполнении мечты и, конечно же, любви. Сериал будет транслироваться в YouTube с 12 по 16 декабря.

Режиссёр сериала — Всеволод Чинилов. Роли исполнили профессиональные актёры: артист Новосибирского молодёжного театра «Глобус» Никита Зайцев, артист театра и кино Денис Барковский, заслуженный артист России Олег Гетце, артист Свердловского академического театра драмы Алексей Щипанов. В образе тёщи на экране предстанет артистка Нижнетагильского драматического театра Елена Макарова.