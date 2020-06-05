ЕВРАЗ реализует в Нижнем Тагиле экологический проект стоимостью более 5 миллиардов рублей

ЕВРАЗ НТМК приступил к реализации в Нижнем Тагиле экологического проекта стоимостью более 5 млрд рублей. Эти средства пойдут на техническое перевооружение оборотных циклов ЕВРАЗ НТМК, чтобы максимально снизить сброс сточных вод в водоёмы города, уменьшить водозабор свежей воды.

«В связи с ужесточением природоохранного законодательства, а именно требований к сбрасываемым сточным водам, в ЕВРАЗе приступили к реализации проекта по техническому перевооружению оборотных циклов ЕВРАЗ НТМК. Главная цель — максимально использовать для технологических нужд комбината оборотную воду. Для этого построят локальные очистные сооружения. В результате мы сведём к минимуму сбросы сточных вод, достигнем их нормативного качества. Одно из первых мероприятий в рамках начатого проекта — чистка прудка на Малой Кушве», — рассказала начальник Управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Сточные воды ЕВРАЗ НТМК сбрасывает в реки Вязовка и Малая Кушва с начала 40-х годов прошлого века. Спустя 20 лет появились первые очистные сооружения — прудки-осветлители для механической очистки сбрасываемой воды. Позже построили комплексы кассетных фильтров с коксовой загрузкой, установили маслосборники для улавливания нефтепродуктов, боновые заграждения. Последнее десятилетие водоёмы реабилитируют природными фильтрами: эйхорнией и пистией, суспензией хлореллы.

За 80 лет в прудке на Малой Кушве скопился ил. Чтобы убрать его из прудка и создать эффективную схему очистки воды, специалисты использовали каскадную схему осаждения. Водный объект разделили на три небольших пруда, соединённых между собой каналами.

«Сейчас здесь идёт вторая стадия, в рамках которой построили дамбу, очищают от осадков третью, уже осушенную, часть водоёма», — говорит главный инженер Управления главного энергетика ЕВРАЗ НТМК Валерий Недоступов.

«Отмечу, что иловый осадок мы отправляли на исследование в независимую государственную лабораторию. Эксперты установили, что ил является малоопасным отходом и не представляет угрозы для окружающей среды», — говорит Светлана Неугодникова.

Для оценки эффективности работы комплекса очистных сооружений установлены специальные точки отбора проб воды.