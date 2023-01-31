ЕВРАЗ приобрёл спортинвентарь для коррекционных школ Нижнего Тагила и Качканара

ЕВРАЗ выделил более 500 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря для воспитанников начальной школы — детского сада № 105 Нижнего Тагила и качканарской коррекционной школы. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, средства были собраны благодаря пожертвованиям сотрудников комбината, горожан, а также во время проведения забега «Дай пять!» в Нижнем Тагиле.

Для ребят начальной школы — детского сада № 105 компания приобрела интерактивный пол «Всё включено». Он представляет собой проекцию, реагирующую на движение ребёнка. В программу встроено 60 разных эффектов и игр, их можно самостоятельно настраивать и регулировать время воспроизведения. Попадая в область проекции, малыш своими движениями заставляет картинку двигаться. Воспитанникам качканарской школы подарили 20 пар лыж в комплекте с палками и ботинками, 8 снегоступов.

Отметим, на протяжении 8 лет компания ЕВРАЗ проводит забег «Дай пять!». Благотворительные средства, собранные в рамках мероприятия, удваиваются ЕВРАЗом и направляются на развитие спорта, в том числе адаптивного.