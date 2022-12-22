ЕВРАЗ приобрёл для предприятия 5 промышленных дронов за 14,4 млн рублей 

ЕВРАЗ закупил для своих предприятий 5 современных беспилотных летательных аппаратов на общую сумму 14,4 млн рублей. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, на основе высокоточных данных при помощи новых устройств будут проектироваться сложные инженерные объекты.

Усовершенствованные дроны помогут в работе по обследованию состояния оборудования, газопроводов, линий электропередач и контактных сетей, а также упростят организацию съёмок в труднодоступных местах. Лелательные аппараты оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, при помощи которых можно обнаруживать утечки тепла. Кроме того, оборудование позволяет задавать карту местности и выполнять полёт по заранее намеченному маршруту.

Благодаря автоматической системе нагрева батареи устройство может работать при температуре воздуха до минус 20 °C. Дальность передачи сигнала — 15 км. За один взлёт дрон способен отснять поверхность площадью в 1 гектар. Аэрофотосъёмка выполняется с геолокацией, программное обеспечение позволяет обрабатывать полученные данные в автоматическом режиме и создавать 3D-модель. Специалисты-операторы дронов прошли специальное обучение. С начала года по заявкам работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совершено около 100 вылетов.

«Использование дронов повышает точность, скорость и безопасность проведения работ в труднодоступных местах. Мы дистанционно инспектируем газопроводы, оцениваем запасы на рудных и угольных складах на безопасном удалении от объектов», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин.

В 2020 году первые дроны начали использовать в маркшейдерской службе ЕВРАЗ КГОК для съёмки карьеров, отвалов, хвостохранилища, складов и других производственных объектов.