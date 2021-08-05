ЕВРАЗ построит ванадиевый завод за 228 млн долларов

ЕВРАЗ построит в Тульской области новый завод по производству ванадия. Запуск запланирован на 2025 год. Строительство обойдётся компании в 228 млн долларов.

Проект направлен на увеличение эффективности производства и снижение себестоимости за счёт координации и контроля всей производственной цепочки — от поставок и переработки ванадиевого шлака до выпуска товарной продукции.

Для строительства завода будут использоваться наилучшие доступные технологии, которые помогут снизить нагрузку на окружающую среду в соответствии с экологической стратегией ЕВРАЗа до 2030 года. В частности, планируется внедрение замкнутого цикла водопользования, который позволит очищать и повторно использовать сточные и ливневые воды, а также канализационные стоки, сообщается на сайте компании.

«Строительство нового ванадиевого завода компании в Тульской области позволит создать дополнительные рабочие места, снизить наши затраты на переработку сырья и укрепить сложившийся конструктивный диалог между ЕВРАЗом и региональным правительством», — говорит президент компании Александр Фролов.

ЕВРАЗ — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2020 году компания произвела 13,63 млн тонн стали.