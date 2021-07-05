ЕВРАЗ поделится опытом реализации экологических проектов в рамках деловой программы «Иннопрома-2021»

ЕВРАЗ в четвёртый раз стал стратегическим партнёром международной промышленной выставки «Иннопром-2021». Она открылась в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» сегодня, 5 июля, и будет работать до 8 июля.

На выставке представлен стенд ЕВРАЗа. Он разместился в павильоне № 1 на территории более 170 квадратных метров. В рамках одной из панельных дискуссий вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям Артём Натрусов расскажет об опыте внедрения цифровых проектов. Также представители компании расскажут о проектах в сфере экологии и применения металлопроката компании на инфраструктурных проектах России.

ЕВРАЗ реализует проект «Цифровая трансформация» на всех предприятиях. Общая амбициозная цель программы — получить дополнительный экономический эффект в размере около 150 млн долларов с 2021 по 2023 год. Для этого требуется реализовать более 100 проектов.

«На предприятиях компании развиваются проекты базовой автоматизации процессов, машинного обучения, внедряются экспертные системы, создаются цифровые двойники для каждого технологического этапа производства. Предприятия переходят на безбумажный документооборот, используют дроны для маркшейдерских съёмок в карьерах, применяют VR-тренажёры для обучения. Использование передовых технологий позволяет ЕВРАЗу совершенствовать качество продукции и сохранять лидерские позиции на рынке», — рассказывают в пресс-службе ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ также заботится о снижении негативного воздействия на окружающую среду. Компания является участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». По заключённым соглашениям в рамках проекта ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК реализуют 10 экологических проектов в Нижнем Тагиле и Новокузнецке, суммарный объём выбросов сократится к 2025 году на 62,6 тысячи тонн по сравнению с 2017 годом. На сегодня ЕВРАЗ уже инвестировал 3,65 млрд рублей и реализовал шесть проектов.

Важнейшая часть стратегии ЕВРАЗа — обеспечение партнёров качественным металлопрокатом. На комбинатах компании ведётся серьёзная работа по освоению новых видов продукции, повышению качества металлопроката. Металл ЕВРАЗа использован при строительстве практически всех Дворцов спорта России, объектов для проведения Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018 года, Универсиад в Казани и Красноярске. Космодромы, мосты, крупные жилые кварталы и торговые центры построены с использованием двутавров, арматуры, швеллеров и уголков предприятий ЕВРАЗа.