ЕВРАЗ подарил 54 концентратора кислорода больницам Нижнего Тагила

ЕВРАЗ передал 54 концентратора кислорода в больницы Нижнего Тагила и выделил 4 млн рублей на приобретение оборудования для поддержания дыхания больных с пневмонией, вызванной коронавирусом. Концентраторы получили городская больница № 1 и ковидное отделение госпиталя имени Владислава Тетюхина.

«ЕВРАЗ, как социально ответственная компания, оказывает благотворительную помощь социальным и медицинским учреждениям города. Сотрудники нашей дирекции прикладывают все усилия для обеспечения врачей оборудованием и необходимыми средствами, которые позволяют им спасать жизни людей. Спасибо медикам за их профессионализм и неоценимую помощь!» — приводят в пресс-службе ЕВРАЗа слова директора по снабжению дивизиона «Урал» Евгения Еремеева.

Концентраторы используются для преобразования кислорода из окружающей атмосферы в концентрированный чистый кислород, что позволяет подавать его пациенту с поражёнными лёгкими в более высокой концентрации. Эти приборы улучшают состояние больного человека и способствуют более быстрому выздоровлению. Концентраторы отличаются низким уровнем шума, что позволяет использовать их ночью. Продолжительность времени одного рабочего цикла прибора составляет до 99 часов, а гарантированный производителем ресурс работы — 100 тысяч часов.

В течение 2020 и 2021 годов предприятия ЕВРАЗа на Урале оказывают материальную поддержку медицинским и социальным учреждениям Нижнего Тагила в борьбе с COVID-19. Благотворительная помощь за этот период составила более 140 млн рублей.