ЕВРАЗ открывает регистрацию на юбилейный автоквест в Качканаре

ЕВРАЗ открыл регистрацию на традиционный автоквест, который пройдёт 26 марта в Качканаре. «Юбилейная гонка» (+18) будет приурочена к 30-летию компании, 65-летию Качканара и станет десятым по счёту автоквестом.

Участником весеннего автоквеста может стать любой человек, достигший совершеннолетнего возраста, но в команде должен быть хотя бы один представитель ЕВРАЗа. К автоквесту допускаются только участники, прошедшие вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции не более чем за полгода до проведения мероприятия. В момент регистрации участник должен предъявить удостоверение сотрудника ЕВРАЗ КГОК или ЕВРАЗ НТМК.

«В наших традиционных автоквестах участвуют люди разных возрастов, хотя особое значение отдаётся привлечению молодёжи, ведь часто именно от позиции молодых людей зависит развитие города и страны. Всем участникам автоквеста я желаю здоровья, новых знаний, профессионального роста. Развивайтесь, не останавливайтесь на достигнутом и обязательно участвуйте в нашем автоквесте — интересные задания и отличное настроение гарантированы! Не забывайте о безопасности! Соблюдайте правила дорожного движения и меры предосторожности, связанные с коронавирусом», — рассказал директор по социальным отношениям ЕВРАЗ КГОК Андрей Вахрамеев.

Для участия необходимо пройти по ссылке на сайт gonka25.ru и оставить данные о своей команде. Первой тройке победителей по итогам всех этапов игры достанутся 10 000, 7000 и 5000 рублей соответственно.

В этом году партнёрами мероприятия выступили: салон цветов и кофе «Аромат», выпечка на заказ Maffin House, студия йоги, фитнеса и хореографии INDIGO, туристическое агентство «Мир путешествий», кинотеатр «Киноплекс», агентство новостей «Между строк», фитнес-центр Fit Way, студия красоты Beauty Room, автошкола «Автовек», салон обуви M-RNB, ювелирный салон «Ю-Лайн», магазин цветов «ЦветОК».