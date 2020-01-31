ЕВРАЗ открывает регистрацию на новый автоквест в Качканаре  

Компания ЕВРАЗ анонсировала новый автоквест, который проводится под эгидой управляющего директора ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексея Кушнарёва. 15 февраля 2020 года «Зимняя гонка» пройдёт в Качканаре и будет приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Определены и денежные призы. Первой тройке команд по итогам всех этапов игры достанутся 10000, 7000 и 5000 рублей соответственно.

«Автоквест — это городская игра. Команды передвигаются на автомобиле по зашифрованным точкам города Качканара. Игра проходит на платформе ENCOUNTER, что позволяет игрокам получать задания в режиме онлайн», — отмечают организаторы «Зимней гонки».

Регистрация уже началась. Для участия необходимо пройти по ссылке на сайт gonka25.ru и оставить данные о своей команде.

«В этом году автоквест в Качканаре пройдёт в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне — именно этим мероприятием мы откроем целый цикл мероприятий ЕВРАЗа, приуроченных к такой важной для всех нас дате, — подчеркнул директор ЕВРАЗ КГОК по социальным отношениям Андрей Вахрамеев. — И хоть город Качканар образовался значительно позднее военного времени, но качканарцы трепетно берегут память о героях войны — уроженцах посёлка Валериановска за возможность мирного существования и развития, победы добра и свободы. В наших традиционных автоквестах участвуют люди разных возрастов, но больше всего интерес проявляет молодёжь. И кому, как не молодёжи, хранить память о великом подвиге наших дедов! Знать историю своей страны, имена героев, цену, которую пришлось заплатить за победу в войне, и, самое важное, считать победу самым ярким и значимым предметом гордости для каждого русского человека. А что касается автоквеста, то абсолютно точно будут интересные задания, отличное настроение и новые знакомства. Участвуйте!»

Участие в автоквесте ЕВРАЗа бесплатное.

В этом году партнёрами «Зимней гонки», которые также подготовили подарки участникам и победителям, стали компании:

выпечка на заказ MaffinHouse (https://vk.com/maffinhouse96);

качканарский кинотеатр «Мир» (https://vk.com/kachkanarkino);

цветы с доставкой Feliz (https://vk.com/feliz96);

студия красоты Beauty Room (https://vk.com/beautyroom_kch);

танцевальная студия IRIS fitness dance studio (https://vk.com/kach.iris);

автошкола «АВТОВЕК» (https://vk.com/avtovekschool);

студия декора событий «Мега Праздник» (https://vk.com/kh_megaprazdnik);

кафе/десерт-бар «Вау!Десерт» (https://vk.com/desertbar96);

туристическая компания «Мир путешествий» (https://vk.com/mirputeshestviiy).