ЕВРАЗ открыл современный клиентский офис для своих сотрудников 

На ЕВРАЗ НТМК открылся современный клиентский офис для сотрудников. Новое помещение расположено в дирекции по персоналу. Здесь можно будет оформить социальные пособия и другие документы, а соискатели будут проходить собеседования, сообщает пресс-служба компании.

Функциональный офис разделён на два сектора. В центре подбора персонала организована электронная очередь, оборудованы индивидуальные локации для собеседования, место ожидания и флипчарт для отзывов кандидатов. Во второй части офиса расположено отделение центра сервисных решений, где сотрудники предприятий дивизиона «Урал» смогут обратиться за помощью в оформлении пособий, имущественных вычетов и других документов. В отделении 14 окон обслуживания, установлены терминал и информационное табло, оборудована детская зона.