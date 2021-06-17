ЕВРАЗ открыл регистрацию на новый автоквест в Нижнем Тагиле

Компания ЕВРАЗ открыла регистрацию на участие в летнем автоквесте, который пройдёт 26 июня. В этом году он называется «ЕВРАЗ: для лучшего будущего» и посвящён вкладу градообразующего предприятия в жизнь Нижнего Тагила.

Это уже девятый по счёту автоквест, организованный холдингом в Свердловской области. В этот раз, как и в прошлом году, принять участие в соревновании смогут только работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным точкам. Организаторы гонки обещают интересные этапы, оригинальные задания, запоминающиеся подарки и сюрпризы от партнёров. А самые быстрые и эрудированные получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Зарегистрироваться и ознакомиться с правилами участия можно на официальном сайте мероприятия.

В этом году партнёрами гонки стали компании:

ювелирный салон «Ю-Line», цветочный супермаркет «33 тюльпана», парк-отель «Лесная», музыкальная студия «Серебряные струны», магазин натуральной косметики Botanica, соляная пещера «Круиз», бар Crazy Brew, официальный дилер LADA «АСМОТО Тагил», Мягкий кинотеатр DEPO, спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая», фитнес-клуб «Халк» и российская телекоммуникационная компания «МегаФон».