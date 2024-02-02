ЕВРАЗ объявил о начале регистрации в Качканаре на автоквест, посвящённый семейным ценностям

Компания ЕВРАЗ объявила об открытии регистрации на традиционный зимний автоквест в Качканаре, который пройдёт 17 февраля. В этом году мероприятие проходит под девизом «Качканар — город моей семьи» и приурочено к объявленному в России Году семьи. Проведение автоквеста стало для металлургического холдинга доброй традицией и проводится уже в 14-й раз.

По традиции поучаствовать в квесте может любой желающий старше 18 лет в составе команды до пяти человек. Согласно регламенту, в каждой команде должен быть хотя бы один представитель компании ЕВРАЗ. Автоквест проводится при соблюдении всех противоэпидемиологических мер, принятых на ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК и действующих на момент проведения мероприятия.

Командам предстоит на время пройти несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным в заданиях точкам. Организаторы гонки обещают оригинальные тематические задания, запоминающиеся подарки, сюрпризы от партнёров и кучу положительных эмоций. Самые быстрые и эрудированные получат денежные призы: 5000, 7000 и 10 000 рублей.

Для участия необходимо зарегистрироваться и ознакомиться с правилами на официальном сайте мероприятия. Отметим, форму регистрации заполняет только капитан команды. При себе участники должны иметь фонарик, ручку, а также гаджет с возможностью выхода в интернет. Чем больше устройств, тем проще и удобнее команде, уверены организаторы. Если гаджетов несколько, то всем необходимо пройти процедуру регистрации на Encounter, ведь именно через эту платформу участники будут получать задания.

«2024 год объявлен в России Годом семьи. Это очень важно, так как семья — главная ценность человека, его тыл и поддержка. В связи с этим полюбившееся всем мероприятие ЕВРАЗа — зимний автоквест — мы решили назвать "Качканар — город моей семьи". Им мы открываем в нашем городе серию событий, посвящённых семейной теме. В автоквестах ежегодно участвуют не только команды, состоящие из коллег и друзей, но и семьи. Такая заинтересованность говорит о необходимости обмена традициями, опытом, повышения авторитета семьи у молодого поколения. Именно этим объясняется интерес качканарцев к социальным городским объектам, созданным при поддержке ЕВРАЗа. Это радует! Как и всегда, обещаем, что наше мероприятие будет интересным, ярким, удивительным! Удачи всем!» — сказал директор по социальным вопросам ЕВРАЗ КГОКа Андрей Вахрамеев.

На этот раз партнёрами мероприятия стали: автошкола «Автовек», туристическое агентство «Мир путешествий», выпечка на заказ Maffin House, студия красоты Татьяны Дружининой, магазин «Энергия света», компания «Квадрат», кинотеатр «Киноплекс», магазин автозапчастей «Грин», семейный ресторан «Угли», кибер-клуб SFERA, международный проект HEALTHYPRO, автосервис «Техсервис+», Дворец единоборств «Атлант», спортивная школа по футболу «Олимп», ресторан доставки «Фудисон», цветочная мастерская «Ла-Ванда», фитнес-центр Fit Way, салон обуви M-RNB, студия керамики Living clay.