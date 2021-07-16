ЕВРАЗ НТМК запустил экологичную газовую турбину, которая позволит комбинату увеличить генерацию собственной электроэнергии

На ЕВРАЗ НТМК начаты пусконаладочные работы газовой утилизационной бескомпрессорной турбины (ГУБТ), которая будет работать в комплексе с доменной печью № 7. Турбина позволит использовать вторичные источники для генерации электроэнергии.

Инвестиции в проект превысили 18 млн долларов США. Запуск агрегата позволит комбинату увеличить генерацию собственной электроэнергии на 11,6 МВт в час и снизить объём закупаемой электроэнергии у внешних поставщиков. Расход доменного газа через ГУБТ составит 460 000 нм³/час.

В пресс-службе ЕВРАЗа отмечают, что для производства энергии при помощи ГУБТ не используется ископаемое топливо, эта технология отвечает высоким экологическим стандартам. Турбина преобразует избыточное давление доменного газа до общецехового уровня. Энергия от преобразования вращает роторы турбины и генератора, за счёт чего вырабатывается электроэнергия. Преобразованный доменный газ далее поступает на теплоэлектроцентраль и на нагревательные печи прокатных цехов.

«Очень важно, что мы запускаем экологически безопасный производственный объект. Для нас снижение нагрузки на окружающую среду всегда было в приоритете. В этом проекте мы получаем ещё и экономический эффект. Если в 2020 году выработка собственной электроэнергии на ЕВРАЗ НТМК составила около 1,2 млрд кВт⋅ч, это 71% от общего потребления комбината, то благодаря запуску утилизационных турбин на двух доменных печах мы увеличим самообеспеченность до 80%, что позволит снизить затраты и повысить эффективность предприятия», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Работа турбины полностью автоматизирована и практически не требует участия человека. Все помещения оснащены газоанализаторами, системой пожаротушения и видеонаблюдения.

В июне 2021 году подобная газоутилизационная турбина была введена в работу на доменной печи № 6.