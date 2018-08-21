ЕВРАЗ НТМК вошёл в число лидеров по росту платежей в бюджет Свердловской области

Стали известны компании, которые в этом году серьёзно увеличили поступления в бюджет Свердловской области. Это ЕВРАЗ НТМК, «ВСМПО-Ависма», «Виз-Сталь», «Газпром», концерн «Росэнергоатом», «Атомный энергопромышленный комплекс», СВЖД и Сбербанк. В департаменте информполитики региона АН «Между строк» рассказали, что в январе — июле крупнейшие налогоплательщики перечислили в казну области 743,3 миллиарда рублей, что на 6,3 миллиарда рублей больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

По словам министра финансов региона Галины Кулаченко, поступления возросли по основным налоговым источникам: НДФЛ, налогу на прибыль, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых. В частности, увеличились налоговые отчисления от предприятий, занятых в таких отраслях, как обработка древесины, производство изделий из дерева и бумаги (в 2,3 раза), проведение операций с недвижимым имуществом (плюс 26,8%), добыча полезных ископаемых (рост на 25,5%).

Кредитные учреждения увеличили налоговые отчисления на 22,7%, производители металлургической продукции — на 22,6%, страховые организации — на 22,3%, коммуникационные компании — на 20,2%. Деятельность в сфере здравоохранения принесла дополнительно 19%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром дала увеличение на 11,6%, производство машин и оборудования — на 11,1%, производство компьютеров, электронных, оптических изделий и электрического оборудования — на 6,2%.