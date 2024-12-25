ЕВРАЗ НТМК вновь признан лучшим благотворителем Свердловской области среди промышленных предприятий

ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий промышленности. В главной номинации «Лучший благотворитель 2024 года» был награжден вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Итоги подвели в рамках Дней милосердия. Также ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Нижнего Тагила.

В 2024 году ЕВРАЗ на Урале направил около 2,5 млрд рублей на благотворительные, социальные и спонсорские проекты. Средства потратили на поддержку и развитие образовательных программ и учреждений, благоустройство территорий города, помощь учреждениям здравоохранения, культуры и спорта.

«ЕВРАЗ НТМК становится лучшим благотворителем Свердловской области уже в восьмой раз. Сегодняшняя награда — это высокая оценка вклада ЕВРАЗа в лучшее будущее Нижнего Тагила и региона в целом. Однако мы не достигли бы такого результата без поддержки губернатора области Евгения Куйвашева, правительства области, администрации города. Вместе мы реализуем крупные и стратегически важные программы», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В рамках трёхсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в Нижнем Тагиле построены мост через городской пруд и реконструирована Привокзальная площадь с возведённой стелой «Город трудовой доблести». Капитально отремонтирован городской Дворец детского и юношеского творчества, оснащена современным медицинским оборудованием Демидовская городская больница и другие учреждения здравоохранения. В этом году ЕВРАЗ помог приобрести электрокардиографы для поликлиники № 4, больниц № 4 и № 3 для оказания неотложной медицинской помощи и проведения диспансеризации.

В ближайшее время запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Фрунзе и крытого катка с искусственным льдом на улице Красноармейской, общеобразовательной школы на 1200 учащихся. По соглашениям также реконструируют гидротехническое сооружение Нижнетагильского пруда по улице Челюскинцев и пищеблок инфекционной больницы Нижнего Тагила.

ЕВРАЗ много лет шефствует над детскими садами, школами и колледжами Нижнего Тагила, оснащает их современным оборудованием, выделяет средства на ремонт кабинетов и лабораторий. В пяти школах города открыты инженерные классы, где старшеклассники углубленно изучают профильные технические предметы и знакомятся с производственными профессиями. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ открыт «Инженерный бакалавриат». Его студенты получают корпоративную стипендию и гарантированное трудоустройство на предприятия ЕВРАЗа. Второй год компания ведет набор старшеклассников в IT-Академию ЕВРАЗа и проект «ЕВРАЗ: Люди будущего».

Более 17 лет компания реализует соцпроект по реабилитации детей с детским церебральным параличом. Ежегодно проводит грантовый конкурс социальных инициатив «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

Помимо этого, ЕВРАЗ поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольный клуб «Урал», направляет средства на развитие детского спорта, а также учреждений культуры и общественных организаций. На уральских предприятиях — ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК — компания реализует социальные программы для металлургов и горняков, оказывает помощь ветеранам и молодёжи. Всего на комбинатах действует около 20 социальных программ.