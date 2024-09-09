ЕВРАЗ НТМК вложит в техперевооружение коксовой батареи № 10 более 28 млрд рублей

ЕВРАЗ НТМК приступает к техническому перевооружению коксовой батареи № 10. В компании отмечают, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на окружающую среду, повысить эффективность производства кокса и улучшить условия труда работников.

Инвестиции превысят 28 млрд рублей. По итогу реализации проекта производительность батареи составит 970 тысяч тонн валового кокса в год. Благодаря современным технологическим решениям на 1 тысячу тонн в год будет сокращено количество выбросов в атмосферу, что даст значительный экологический эффект.

«Коксовая батарея № 10 будет возводиться с учётом всех природоохранных требований и соответствовать наилучшим доступным технологиям. Сотрудники технической бригады, обслуживающей батарею, на период техперевооружения будут переведены на другие рабочие места на коксохимическом производстве комбината, а их опыт будет незаменим уже на этапе пусконаладки оборудования. Ввод в работу восстановленных мощностей запланирован на конец третьего квартала 2027 года», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

После реконструкции в коксовую батарею № 10 войдут 71 камера коксования, два новых коксовыталкивателя, две двересъёмные машины, два углезагрузочных вагона. Каждая двересъёмная машина будет оборудована локальной системой обеспыливания, что позволит по максимуму улавливать коксовую пыль, образующуюся при выдаче, и направлять ее в дальнейшее производство.

Также в рамках проекта планируют восстановить объекты цеха улавливания, обновить участок газоконденсации с заменой первичных газовых холодильников.

Работу по проекту будет осуществлять компания EVRAZ STEEL BUILDING, входящая в экосистему стального строительства ЕВРАЗа. На данный момент идёт выбор генерального подрядчика.