ЕВРАЗ НТМК в 2021 году получил 22 патента на изобретения

В 2021 году ЕВРАЗ НТМК запатентовал 22 изобретения в федеральной службе по интеллектуальной собственности России. Технические решения направлены на повышение эффективности технологии и усовершенствование оборудования коксохимического, доменного, сталеплавильного и прокатного переделов. Большая часть из них уже внедрена в производство, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

Три патента помогают снизить нагрузки на окружающую среду, привлечь в производство металлургические отходы и уменьшить их складирование. Так, в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК начали привлекать в производство шлак, образующийся на установке десульфурации полупродукта. Кроме того, ежемесячно более одной тысячи тонн шлака используется в производстве в доменном цехе.

Также на ЕВРАЗ НТМК начали вторично использовать металлопродукт, который образуется при выплесках из конвертеров. Восстановление железа из вторичных продуктов в доменном производстве требует до 5% меньше кокса. Такая инновация повышает эффективность плавки чугуна и снижает углеродный след производства.

Часть патентов относится к улучшению технологии производства мелющих шаров. Ещё одно изобретение — способ ускорения движения скиповых ковшей, подающих топливо в доменную печь. Благодаря этому сократилось время загрузки, повысилась производительность доменной печи.

На ЕВРАЗ НТМК есть все условия для технического творчества сотрудников, вознаграждается интеллектуальный труд. Сотрудники бюро по управлению интеллектуальной собственностью помогают авторам оформить необходимые документы для получения патентов.

«На комбинате всегда развивалась инженерная мысль, в последние годы эта деятельность значительно активизировалась. Если несколько лет назад у нас было 3-4 патента в год, то в 2020 году получили 18, а в 2021 — уже 22 патента. Наша задача — сохранить высокий темп разработки ноу-хау и закрепить лидерские позиции комбината», — говорит технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.

Ежегодно комбинат получает от реализации патентных предложений более 300 миллионов рублей.