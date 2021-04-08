ЕВРАЗ НТМК уменьшил время доставки строительной балки

ЕВРАЗ НТМК нарастил объёмы отгрузки балки после открытия в сентябре 2020 года хаба на территории предприятия. Ежемесячно с нового склада потребителям отправляется от 5 до 8 тысяч тонн двутавров.

Новая система информационного сопровождения позволяет в кратчайшие сроки формировать и отправлять покупателю партию нужного сортамента. Если раньше в ЦПШБ грузили металлом 160–170 автомобилей в месяц, то сейчас — до 450 машин. Всего в 2020 году со склада отгрузили 21 тысячу тонн металлопроката, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Сократилось и время доставки металла потребителям: теперь балка доставляется до отдалённых городов в течение трёх-пяти дней вместо прежних 30 дней. На складе находится около 20 тысяч тонн строительного металлопроката различного сортамента, поэтому он отгружается клиентам в течение нескольких дней. Это даёт дополнительные конкурентные преимущества комбинату.

«Процесс отгрузки балки со склада будет совершенствоваться и автоматизироваться в дальнейшем. Совместно со службой IT мы планируем повысить уровень автоматизации и внедрить современные сервисные решения. Уже сейчас обсуждается проект “Склад 2.0”. Это позволит сделать работу более удобной как для работников склада, так и для сотрудников Торговой компании, служб сбыта ЕВРАЗа», — отметил директор по сбыту дивизиона «Урал» Валерий Смирнов.

«Введение инновационной системы значительно упростило процесс отгрузки и для рабочих, и для покупателей. Каждая балка на складе промаркирована и внесена в общий реестр-каталог. Штрих-коды считываются с помощью специального мобильного терминала. После этого на экране компьютера можно посмотреть, где какой металл находится: тоннаж, профиль, дата изготовления. Склад отображается на экране в виде 2D-модели», — говорит директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин.

ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавровых балок. Они отличаются высокой прочностью и могут применяться для возведения небоскрёбов, мостов, спортивных комплексов — например, объектов Универсиады, которую Свердловская область примет в 2023 году. ЕВРАЗ НТМК произвёл более 1800 тонн двутавровой балки для строительства Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге.