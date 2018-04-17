ЕВРАЗ НТМК снизил сбросы сточных вод

ЕВРАЗ НТМК в 2017 году на 5,2 млн кубометров уменьшил потребление свежей воды из нижнетагильского водохранилища и на 15% снизил сбросы сточных вод, сообщает пресс-служба холдинга. На Нижнетагильском металлургическом комбинате уточняют, что водоохранные мероприятия включают в себя замену водоводов, ремонт градирен и насосного оборудования, а также очистку прудков-осветлителей, где вода очищается от загрязняющих веществ.

«Кроме механической очистки, на ЕВРАЗ НТМК применяют биологическую, с использованием микроводорослей хлорелла и водяного гиацинта эйхорнии. Благодаря применению этих микроорганизмов эффективность очистки воды увеличивается в тёплое время года на 30%. На входе и выходе воды из прудков-осветлителей установлены комплексы угольных кассетных фильтров, которые эффективно очищают воду», — добавляют на предприятии.

В компании напоминают, что ведомственное управление охраны природной среды осуществляет постоянный контроль за соблюдением нормативов сбросов сточных вод.