ЕВРАЗ НТМК с начала года получил пять патентов на изобретения

Федеральная служба по интеллектуальной собственности России с начала 2020 года выдала ЕВРАЗ НТМК пять патентов на уникальные изобретения — они относятся к производству железнодорожных бандажей, технологическим процессам в доменном и конвертерном цехах, снижению нагрузки на окружающую среду, сообщает пресс-служба холдинга.

«Три патента имеют непосредственное отношение к технологии производства чугуна на новой доменной печи № 7. Металлурги запатентовали технологию сбора и переработки газов и пыли от плавки чугуна при помощи специального зонта. Собранная аспирационная пыль отправляется на переработку и вторично привлекается в производство, тем самым снижается нагрузка на окружающую среду», — рассказали в компании.

Патенты также выданы на новую конструкцию главного жёлоба печи, которая позволяет эффективно отделять чугун от шлака, и на создание оптимального состава шихты для производства чугуна. Уникальные технические решения позволяют исключить потерю металла, снизить расход железорудного сырья, кокса и энергоносителей, повысить стойкость футеровки и извлечение товарного ванадия на 0,021%.

Ещё одно изобретение работников ЕВРАЗ НТМК позволило увеличить стойкость конвертеров и донных фурм в 2,5 раза — результата удалось достичь за счёт изменения футеровки днища конвертера и использования разноуровневой кладки. Пятый патент касается технологии устранения изломов в местах маркировки локомотивных бандажей и повышения их стойкости — опытным путём металлурги разработали необходимый способ обточки бандажа с определённым типом шероховатости и изменили способ нанесения маркировки.

Все эти технологии успешно применяются на комбинате.