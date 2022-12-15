ЕВРАЗ НТМК провёл экскурсию по обновлённому коксохимическому производству для экологов и общественников Нижнего Тагила

ЕВРАЗ НТМК провёл экологический тур по коксохимическому производству (КХП). Комбинат посетили представители городской думы, администрации Нижнего Тагила, экологических, общественных, образовательных, медицинских организаций и журналисты.

Во время экскурсии они побывали на коксохимическом производстве, где могли наблюдать на пульте управления параметры и процесс работы теплообменников, отделения абсорбции аммиака, движение и температуру газа в агрегатах и многое другое. Посетителям рассказали об особенностях закрытого цикла охлаждения, об инновационности и экологичности этого процесса.

В рамках проекта «Чистый воздух» на КХП осуществили переход конечного охлаждения коксового газа из открытого цикла в закрытый с использованием теплообменников закрытого типа. Запуск новой технологии состоялся 23 ноября текущего года.

«На комбинате проводится масштабная работа по снижению воздействия на окружающую среду. Одна из наших главных задач — модернизация коксохимического производства. По комплексному плану федерального проекта “Чистый воздух” ЕВРАЗ НТМК реализовал пять мероприятий, в том числе запуск теплообменников закрытого типа на коксохимическом производстве. Реализация этого проекта позволит значительно снизить полиароматику, на которую чаще всего обращают внимание жители Нижнего Тагила», — рассказала начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

Реализация проекта включала в себя модернизацию конечного охлаждения коксового газа и дистилляции сырого бензола коксовых батарей 9-10, модернизацию машинного зала. Также были смонтированы 3 км прямого и обратного газопроводов, технологическое оборудование абсорбции аммиака, построены градирня оборотного цикла, бензольный абсорбер и 5 спиральных теплообменников. Благодаря всему этому специфические выбросы коксохимического производства удастся снизить на 56%.

Экскурсия продолжилась на площадке доменной печи № 7, где посетители увидели процесс выпуска чугуна, пульт управления домной и узнали о специфике работы системы аспирации, газоочистки и рукавных фильтров. Печь № 7 появилась в 2018 году и, по словам представителей ЕВРАЗ НТМК, является сегодня самым экологически чистым производством на комбинате.

Здесь применяется система улавливающих зонтов для выбросов, которые формируются в процессе выпуска чугуна. На местах разливки чугуна и шлака также стоит система аспирации. Седьмая доменная печь сконструирована так, что без системы аспирации она не способна работать правильно.

После посещения производства состоялся круглый стол, в ходе которого к обсуждению экологических вопросов Нижнего Тагила в режиме видеоконференции подключился руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.

«Общественный контроль со стороны неравнодушных граждан на промышленных объектах очень важен. Жители города лично посмотрели, убедились и сделали выводы о той работе, которая проводится на предприятии. Для нас очень ценно получать обратную связь от лидеров общественного мнения, чтобы понимать, на что ещё необходимо обратить внимание, где нужно усилиться», — отметил Максим Корольков.



фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК



На круглом столе также обсуждались научные исследования, связанные с экологической обстановкой в городе, поднимались вопросы динамики экологической ситуации в Нижнем Тагиле.

«Мы увидели, что комбинат меняется, происходит модернизация производства в соответствии с современным экологическим законодательством. Старое оборудование, вместо которого введены теплообменники, у которых мы сегодня побывали, готовится к выводу из эксплуатации. Важно, что ЕВРАЗ НТМК, как промышленное предприятие, реализует мероприятия на комбинате за счёт собственных средств, а деньги федерального проекта идут на развитие городской инфраструктуры: приобретение автобусов и трамваев, строительство котельных, перевод с печного отопления на газ», — подчеркнул руководитель региональной общественной организации Свердловской области «Экоправо» Андрей Волегов.

На ЕВРАЗ НТМК ведётся планомерная модернизация коксохимического производства, её результаты отражены в статистике по выбросам: специфические выбросы КХП (нафталин, бензол и фенол) за 30 лет уменьшились на 93%. Показатель упал с 4562 тонн в 1998 году до 314,1 тонны в 2021-м. Сегодня комбинат работает в рамках установленных нормативов. Сокращение выбросов повлияло на улучшение общей экологической обстановки в городе.

«За 18 лет суммарный выброс от всех промышленных предприятий в Нижнем Тагиле сократился в несколько раз — с 440 тысяч тонн в год до 112 тысяч тонн в год. Сегодня содержание полиметаллической пыли в окружающей среде, в воздухе в частности, не превышает предельно допустимых концентраций», — отметила доктор биологических наук, декан факультета естествознания, математики и информатики НТГСПИ Татьяна Жуйкова.

По её словам, подтверждением улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле является то, что растения и деревья, произрастающие здесь, по продолжительности жизни, форме и размеру стеблей, листьев и плода не уступают тем, которые находятся в 25 км от города.