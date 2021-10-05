ЕВРАЗ НТМК произвёл шпунт Ларсена для строительства жилого комплекса в Санкт-Петербурге

ЕВРАЗ НТМК произвёл более 4000 тонн шпунта Ларсена Л5-УМ для строительства крупного жилого квартала «Огни залива» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба предприятия.

Поставка реализована филиалом трейдинговой компании «ЕВРАЗ Маркет» в Санкт-Петербурге. Шпунт производства ЕВРАЗ НТМК служит для укрепления грунта и ограничения фильтрации воды при устройстве котлована. Жилой комплекс находится близко к Дудергофскому каналу и Финскому заливу, поэтому водонасыщенные грунты и существенное давление со стороны залива — ключевые ограничивающие факторы, влияющие на производство работ. Применение шпунта Л5-УМ решает данные проблемы и сокращает сроки проведения работ, а также повышает их качество и безопасность.

«Проект подтверждает высокий потенциал применения шпунта в гражданском строительстве. Стоит отметить тенденцию на увеличение глубины котлованов, в результате которой шпунтовые системы являются практически безальтернативным конструктивным решением при производстве работ нулевого цикла», — прокомментировал генеральный директор АО «ЕВРАЗ Маркет» Сергей Синцов.

ЕВРАЗ является единственным в России производителем горячекатаного шпунта Л5-УМ. Шпунт применяется для сборки шпунтовых стен, которые используются при возведении гидротехнических сооружений, для укрепления береговой линии и причальных стенок, а также при устройстве котлованов. Прокат производится в различных классах прочности по специальным ГОСТам.

ЖК «Огни залива» — жилой комплекс комфорт-класса, включает в себя жилые здания, школы, дошкольные образовательные учреждения, торгово-развлекательный центр, почтовое отделение, поликлинику, магазины.