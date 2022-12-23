ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области

ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий чёрной металлургии за 2022 год, направив на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность около 6 млрд рублей. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе компании. Дипломом в номинации «Лучший благотворитель 2022 года» награждён вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«К 300-летию Нижнего Тагила при финансовом участии ЕВРАЗа был открыт мост через Тагильский пруд, на строительство которого направлено около 5 млрд рублей отчислений компании, обновлена Привокзальная площадь, где установлена стела “Город трудовой доблести”, проводился капитальный ремонт ГДДЮТ. В 2023 году инвестиционные и социальные проекты ЕВРАЗа будут продолжаться. Планируется строительство детского образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве, реконструкция музейного комплекса заводоуправления Демидовых», — отметил Денис Новоженов.

Кроме того, ЕВРАЗ ежегодно проводит грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», выделяя на реализацию инициатив жителей Нижнего Тагила и Качканара 8 млн рублей. Компания также много лет шефствует над образовательными учреждениями города, закупает для них оборудование и выделяет средства на ремонт. Благодаря поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском технологическом институте открылся современный проектный центр цифровых технологий в металлургии и мастерская стропального дела в НТГМК. В 2022 году при финансовой поддержке компании было приобретено новое оборудование для инфекционной больницы и отделения реабилитации детской больницы. Помимо этого, ЕВРАЗ поддерживает детские сады, школы, профессиональные спортклубы и дворовые секции, помогает учреждениям культуры и общественным организациям. В общей сложности предприятие реализует около 20 социальных программ.

В планах у компании продолжать оказывать социальную поддержку Нижнему Тагилу. В рамках заключённого трёхстороннего соглашения между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила на развитие города до 2026 года будет направлено более 4 млрд отчислений компании. Одним из крупных проектов, которые в ближайшие годы будут реализованы в Нижнем Тагиле при финансовой поддержке ЕВРАЗа, станет реконструкция плотины и старого Демидовского завода на улице Челюскинцев.