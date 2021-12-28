ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области 

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарский ГОК признаны лучшими благотворителями Свердловской области среди горнорудных предприятий и предприятий чёрной металлургии. Уральские предприятия ЕВРАЗа направили на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность около 7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

«В Нижнем Тагиле в 2022 году будет завершено строительство моста через Тагильский пруд, откроется Дворец детского и юношеского творчества после капитального ремонта, в ближайшие годы будет построен детский образовательный центр на Гальяно-Горбуновском массиве, проведена реконструкция музейного комплекса заводоуправления Демидовых», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Пресс-служба мэрии / Илья Колесов



Как сообщили в пресс-службе предприятия, в 2021 году в Нижнем Тагила при поддержке ЕВРАЗа была создана лаборатория для обучения мехатронике в школе № 75/42, модернизирован актовый зал в школе № 81, в 11 школах установлены фильтры для очистки воды, открыта лаборатория «Инженерный дизайн CAD» в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже.

Также в этом году компания особое внимание уделяла помощи медицинским учреждениям. Было закуплено необходимое оборудование, медикаменты и средства защиты.

Около 15 лет компания реализует социальный проект, который направлен на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП. Кроме того, ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Только в этом году на реализацию идей общественности Нижнего Тагила и Качканара было направлено 6,5 млн рублей.

ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольную команду «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара. Компания направляет средства на развитие детского спорта.

«При поддержке ЕВРАЗа в 2021 году в Качканаре был введён в строй Дворец единоборств "Атлант", запущен в работу медицинский центр ранней диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, в ближайшие годы в городе будет построен Ледовый дворец»,— добавил Денис Новоженов.

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодёжи. На предприятиях действует около 20 социальных программ.