ЕВРАЗ НТМК поставит предприятиям Трубной металлургической компании более 160 тысяч тонн заготовок

ЕВРАЗ НТМК отгрузит предприятиям Трубной металлургической компании более 160 тысяч тонн катаной трубной заготовки. Сегодня, 1 марта, предприятия заключили двухлетний контракт на поставку заготовок, сообщает пресс-служба холдинга.

«Заключённый контракт позволит обеспечить справедливое ценообразование на поставляемую продукцию и оптимально планировать загрузку производства трубной заготовки на ЕВРАЗ НТМК. Комбинат готов предоставить как стандартную заготовку для производства бесшовной трубы диаметром 120 мм, так и заготовку других диаметров в диапазоне 85–180 мм», — сказал директор ЕВРАЗа по продажам промышленного сортамента и ЖРС Дмитрий Барашков.

Контракт предполагает формульное ценообразование, которое сокращает риски, если поставщик неоправданно завысит цену на итоговую продукцию.

«Такая практика выгодна для всей отрасли, поскольку позволяет развивать кооперационные связи и поддерживать стабильность производственных цепочек. Наши партнёры получают гарантированную загрузку мощностей, мы обеспечиваем наше производство заготовкой по предсказуемой цене, создаём дополнительные гарантии поставки нашим заказчикам продукции стабильно высокого качества», — отметил директор по управлению цепочками поставок ТМК Илья Зырянов.

Основным потребителем заготовки будет Синарский трубный завод (СинТЗ, входит в ТМК).