ЕВРАЗ НТМК поставит металлопрокат для строительства новой аглофабрики ММК

Более 7 тысяч тонн металлопроката изготовил ЕВРАЗ НТМК для строительства новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината. По данным пресс-службы компании, основной объём отгрузок составила двутавровая балка и стальной круг 150 09Г2С. Эта продукция пойдёт для возведения агломерационного цеха и сопутствующих зданий. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Новая аглофабрика обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведённым с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Инвестиции ММК в строительство аглофабрики № 5 составляют около 22 млрд рублей.

«В прошлом году объёмы использования строительной балки в уральском регионе возросли, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв. — Использование нашей продукции в стратегически важном промышленном объекте ММК подтверждает качество и долговечность тагильского металла».

В 2017 году ЕВРАЗ НТМК единственный в России начал производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Также на комбинате было освоено 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки двутавров по новому национальному стандарту ГОСТ Р, которые можно использовать при строительстве зданий на стальном каркасе.