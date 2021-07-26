ЕВРАЗ НТМК получил отраслевую награду за природоохранную деятельность

ЕВРАЗ НТМК победил в XVIII отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Как сообщают в пресс-службе компании, наградой предприятие отмечено в номинации «Природоохранная деятельность».

ЕВРАЗ НТМК в 2020 году направил на реализацию природоохранных мероприятий около 2 млрд рублей. На предприятии введена в работу современная доменная печь № 6 и остановлена устаревшая домна № 5, что позволило снизить выбросы на 235 тонн в год. Проект реализован в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». С учётом запущенной домны № 7 ЕВРАЗ НТМК имеет самое чистое и одно из самых эффективных доменных производств в России.

«Экологические мероприятия на НТМК в 2020 году включали также модернизацию аспирационных установок в конвертерном и колёсобандажном цехах, на участке шлакообразующих смесей управления подготовки производства. Смонтировано три пылеулавливающих установки в фасонно-литейном и углеподготовительном цехах коксохимического производства. Всё это позволит снизить выбросы пыли на 35 тонн в год. Модернизация оборудования для перехода комбината на более экологичные технологии будет продолжаться», — рассказывают в пресс-службе ЕВРАЗа.

Также ежегодно на комбинате снижают нагрузку на водные объекты. Так, в 2020 году был реконструирован прудок-осветлитель на реке Малой Кушве. Теперь вода очищается при помощи высших водных растений — эйхорнии, пистии, являющихся природными биологическими фильтрами. В водоёмы выпускается микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами. Проводится зарыбление местных водоёмов мальками белого амура и толстолобика. Для сохранения водных объектов Нижнетагильский металлургический комбинат ежегодно увеличивает объём использования воды в замкнутом производственном цикле.

Ежегодный отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» проводят Министерство промышленности и торговли РФ, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России.