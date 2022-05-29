ЕВРАЗ НТМК показал новую экологическую лабораторию на колёсах

Экологи ЕВРАЗ НТМК провели показательные замеры ПДК загрязняющих веществ в воздухе с помощью новой передвижной лаборатории. Спецоборудование установлено на базе микроавтобуса Ford Transit. Автомобиль ежедневно используется экологами предприятия для контроля состояния атмосферы в Нижнем Тагиле. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин провёл день вместе со специалистами передвижной лаборатории и пообщался с экологами предприятия об удобстве использования новой техники и экологическом состоянии атмосферы в Нижнем Тагиле.

Новый автомобиль ЕВРАЗа выезжает на замеры ежедневно и уже успел положительно зарекомендовать себя. Как отмечает начальник лаборатории контроля атмосферы Надежда Чечулина, автомобиль был приобретён для улучшения условий работы специалистов. Рабочие места стали гораздо удобнее. Ранее экологам приходилось ютиться в тесной «Газели». В то же время с помощью нового автомобиля экологи могут увеличить количество сделанных проб в течение дня, что позволит лучше контролировать экологическую ситуацию в городе.

Лаборатория делает замеры ежедневно. Направление поездок зависит от ветра. 26 мая из-за юго-западного ветра пробы были взяты в двух точках: в Северном посёлке, на улице Бирюзовой и у ДК «Космос», ещё одна — в районе железнодорожного вокзала. На каждой из точек пробы собирались в течение 20 минут. Именно так, по словам специалистов, можно выявить превышение ПДК вредных веществ при таком направлении ветра.

«Мы исследуем воздух на содержание определённых веществ. Среди них оксид и диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, фенол, формальдегид и гидроцианиды. Воздух пропускается через специальные поглотительные приборы для улавливания искомых веществ. Процесс длится 20–30 минут. Одна часть проб обрабатывается автоматически в передвижной лаборатории, другую проверяем в лаборатории на комбинате», — рассказала лаборант химического анализа Екатерина Изман.

Часть замеров осуществляет подрядчик предприятия. Часто на замерах присутствуют представители контролирующих организаций. Это происходит либо в рамках аккредитации, либо во время приезда независимых коллег-экологов. В таких случаях производятся совместные замеры.

После сбора проб автомобиль отправляется в стационарную лабораторию на территорию ЕВРАЗ НТМК, где специалисты проводят более подробные исследования. В этот раз в ходе анализа превышения ПДК загрязняющих веществ выявлено не было.

При измерении содержания в воздухе ПДК NO2 (диоксид азота) максимальное разовое значение не должно превышать 0,2 мг на кубометр воздуха. В Северном посёлке на обеих точках результат составил менее 0,021 мг на кубометр, а у железнодорожного вокзала — 0,027 мг на кубометр, что считается допустимым значением.

При замере содержания ПДК СО (оксид углерода) в воздухе максимальное разовое значение не должно превышать 5 мг на кубометр. На всех точках содержание CO составило менее 3 мг на кубометр, что является допустимым.

Во время исследования воздуха на превышение содержания сероводорода (H2S) при максимальном разовом значении в 0,008 мг на кубометр на всех точках результат составлял менее 0,006 мг на кубометр, что также является нормой.

Как пояснили экологи, превышение ПДК выявляется редко. В случае возникновения такой ситуации, информация об этом поступает руководству, а затем в Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и в Роспотребнадзор.

Подводя итоги по произведённым замерам, Надежда Чечулина ответила на вопрос журналистов о качестве замеров, проводимых альтернативными учреждениями.

Напомним, что журналисты одного городского СМИ регулярно производят замеры загрязняющих веществ в атмосфере на территории города портативным прибором. Согласно их исследованиям, содержание загрязняющих веществ в атмосфере регулярно превышает ПДК, порой в несколько раз.

«Сегодня дует юго-западный ветер, что подтверждают наши приборы, а специалист альтернативного учреждения во время утреннего замера сообщил, что он северный. Дело в том, что он использовал аэронавигационную систему координат, которая демонстрирует, куда дует ветер, в то время как во всех метеорологических исследованиях используется система, показывающая, откуда он дует. Часто это вводит людей в заблуждение, заставляя думать, что источник загрязнения атмосферы в неправильном месте — например, на территории ЕВРАЗ НТМК. Возникают вопросы и к методике измерения, и к тому, как установлен прибор в момент замеров. По всем правилам замеры производятся устройством на высоте от 1,5 до 3 метров от поверхности земли. Также нужно учитывать метеорологические условия: например, скорость ветра. Для измерений необходимо выбирать открытую площадку в стороне от автомобильных дорог. Несоблюдение всех факторов не позволяет считать замеры репрезентативными. Да, людям нравятся такие громкие заголовки, как “Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза”, но на самом деле эта информация ничем не подтверждена», — делится мнением начальник лаборатории контроля атмосферы ЕВРАЗ НТМК Надежда Чечулина.

В планах у экологов ЕВРАЗ НТМК расширить список исследуемых веществ. По рекомендации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды экологи сами начнут отслеживать в атмосфере на территории Нижнего Тагила нафталин, этилбензол и сажу. Пока этилбензол и сажу контролирует подрядная организация.