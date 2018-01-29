ЕВРАЗ НТМК подтвердил соответствие энергоэффективности завода международным стандартам

ЕВРАЗ НТМК получил сертификат соответствия системы энергетического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001, сообщает пресс-служба предприятия. Сертификат соответствия управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв получил от замгендиректора ассоциации «Русский регистр», проводившей энергоаудит завода.

В ходе аудита НТМК специалисты проинспектировали производственные, управленческие и вспомогательные процессы и высоко оценили уровень внедрения системы энергоменеджмента на комбинате. Также в компании отметили наличие энергетической политики, целей и задач, грамотную организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и российского законодательства, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий.

В компании рассчитывают, что наличие сертификата позволит ЕВРАЗ НТМК укрепить позиции на международной арене — стандарт ISO 50001 высоко ценится иностранными клиентами и инвесторами. Представители предприятия подчёркивают, что за последние пять лет провели больше сотни мероприятий по повышению энергоэффективности комбината, благодаря которым на НТМК теперь ежегодно экономят более миллиарда рублей.