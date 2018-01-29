ЕВРАЗ НТМК подтвердил соответствие энергоэффективности завода международным стандартам

ЕВРАЗ НТМК получил сертификат соответствия системы энергетического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001, сообщает пресс-служба предприятия. Сертификат соответствия управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв получил от замгендиректора ассоциации «Русский регистр», проводившей энергоаудит завода.
В ходе аудита НТМК специалисты проинспектировали производственные, управленческие и вспомогательные процессы и высоко оценили уровень внедрения системы энергоменеджмента на комбинате. Также в компании отметили наличие энергетической политики, целей и задач, грамотную организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и российского законодательства, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий.
В компании рассчитывают, что наличие сертификата позволит ЕВРАЗ НТМК укрепить позиции на международной арене — стандарт ISO 50001 высоко ценится иностранными клиентами и инвесторами. Представители предприятия подчёркивают, что за последние пять лет провели больше сотни мероприятий по повышению энергоэффективности комбината, благодаря которым на НТМК теперь ежегодно экономят более миллиарда рублей.
«Основной акцент мы делаем на увеличении собственной генерации и использовании вторичных ресурсов: доменного и коксового газов, пара», — пояснил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.