ЕВРАЗ НТМК победил в отраслевом конкурсе в номинации «Природоохранная деятельность и энергосбережение»

ЕВРАЗ НТМК одержал победу в XVI отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» по итогам работы в 2018 году в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение», сообщает пресс-служба холдинга.

Конкурс проводят Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургический профсоюз России. Жюри проанализировало работу 50 предприятий из 20 регионов России, ЕВРАЗ НТМК получил признание на этом конкурсе уже в третий раз.

В 2018 году благодаря природоохранным мероприятиям ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу на 10%, мероприятия по повышению энергоэффективности производства позволили комбинату сократить затраты на 228 млн рублей. Комбинат первым в России внедрил технологию утилизации конвертерного пара, что позволило ежегодно экономить 20 млн кубометров природного газа, снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень шума, минимизировать потери химически очищенной воды до 286 тысяч кубометров в год. Нагревательные печи фасонно-литейного цеха переведены на смесь доменного и коксового газов, за счёт чего закупка природного газа сократилась на 2 млн кубометров в год. Пущена в эксплуатацию доменная печь № 7 с современной системой аспирации, выведена на полную мощность работы установка сухого тушения кокса.

В прошлом году экологи комбината впервые провели зарыбление Нижнетагильского и Ленёвского водохранилищ: заселили порядка 5 тысяч мальков белого амура. На 963 тысячи кубометров снизился сброс сточных вод в реки Малая Кушва и Вязовка. Продолжилась ежегодная биологическая реабилитация водоёмов природными биологическими фильтрами — эйхорнией и пистией, микроводорослью хлорелла, которая снижает количество взвешенных веществ и нефтепродуктов на 25–30%.

Церемония награждения победителей состоялась в Москве. Правительство РФ рекомендовало представить всех победителей на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».