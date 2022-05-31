ЕВРАЗ НТМК перешёл на электронные чертежи и сократил использование бумаги

ЕВРАЗ НТМК перешёл на использование электронной конструкторской и технологической документации при изготовлении запасных частей, отказавшись от бумажных носителей. На данный момент вся техническая документация формируется в единой информационной системе и в электронном виде направляется на рабочее место станочника. Благодаря проекту цифровизации предприятие снизит использование бумаги почти на 7 тонн ежегодно, а также повысит качество изготовления запасных частей.

При заказе детали формируется полный комплект электронной конструкторской и технологической документации для её изготовления, который передаётся на монитор станочника в цехе. При производстве детали рабочий загружает не только документацию и связанный с ней чертёж, но и видит, какая заготовка использовалась для её производства, какие операции ранее были с ней произведены.

«Выбор технического решения был основан на уже внедрённых на ЕВРАЗ НТМК программных продуктах. Конструкторская документация, технологические карты готовились на ЕВРАЗ НТМК в отечественных программах ПО “Компас-3D” и “Вертикаль” уже на протяжении нескольких лет. Их интеграция в единую систему позволила полностью перейти от бумажных носителей к индивидуальным дисплеям в каждом цехе», — отметил главный механик ЕВРАЗ НТМК Алексей Недолуга.

На ЕВРАЗ НТМК заявляют, что внедрение единой системы гарантирует отсутствие брака при изготовлении запасных частей, позволяет значительно повысить скорость и качество восстановления и ремонта изношенных узлов и деталей основного производственного оборудования.