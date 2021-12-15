ЕВРАЗ НТМК освоил новые виды металлопродукции

В крупносортном цехе ЕВРАЗ НТМК освоили новые виды металлопродукции для строительной сферы и машиностроения, а также горнодобывающей отрасли.

Как сообщает пресс-служба ЕВРАЗа, конструкционный круглый прокат диаметром 65, 95 и 125 мм из легированных марок стали имеет высокую прочность и соответствует всем требованиям ГОСТ. В месяц подразделение выпускает около 350 тонн данного вида профиля. Всего в цехе произвели уже более 600 тонн СВП-33. Также в этом году на комбинате произведены двутавры новых профилеразмеров по российскому и зарубежным стандартам. Освоены ещё два вида более жёстких марок стали.