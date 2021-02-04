ЕВРАЗ НТМК направит 3 млрд рублей на техперевооружение мощностей по разливке стали

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов подписал контракт с итальянской компанией Danieli на поставку технологического оборудования для перевооружения машины непрерывного литья заготовок № 1 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК, сообщает пресс-служба холдинга. Общая сумма инвестиций ЕВРАЗа в реализацию проекта составит около 3 млрд рублей, завершить работы планируется в 2023 году.

Машина непрерывного литья заготовок № 1 выпускает стальные заготовки для транспортного проката: железнодорожных колёс, рельсов и бандажей. Техническое перевооружение увеличит производительность МНЛЗ № 1 с 700 тысяч тонн до 1,8 млн тонн в год и повысит качество стальных заготовок.

«Нам очень важно увеличить объём производства круглой стальной заготовки, которая используется для проката железнодорожных колёс. Это позволит нам полностью обеспечить потребности нового колёсного стана, строительство которого мы с партнёрами начали в особой экономической зоне "Титановая долина"», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В ходе обновления на машине будет создана многоуровневая система автоматизации, что позволит планировать, контролировать, управлять и получать визуализацию процесса на каждом этапе производства, а также опробовать новые технологические процессы в виртуальном режиме.

«Мы неоднократно сотрудничали с компанией ЕВРАЗ, участвовали во многих крупных проектах. Мы не сомневаемся, что сможем выполнить проект с наивысшим качеством и в срок», — сказал президент компании Danieli в России Антонелло Колусси.

Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК ежегодно производит около 4,5 млн тонн стали. Он оснащён четырьмя 160-тонными конвертерами. На участке внепечной обработки стали действуют четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора. Установка десульфурации полупродукта позволяет выпускать сталь без вредных примесей. Вся сталь разливается на четырёх машинах непрерывного литья заготовок. Технологами конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК освоено более 1000 различных марок стали со сложным химическим составом.