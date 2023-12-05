ЕВРАЗ НТМК начал масштабную модернизацию системы водоснабжения, объём инвестиций в проект составит более 14 млрд рублей

В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК начал масштабную модернизацию системы водоснабжения и перевода её на замкнутый цикл, сообщает пресс-служба предприятия. Объём инвестиций ЕВРАЗа в проект составит более 14 млрд рублей.

В компании отмечают, что первый этап проекта включает в себя внедрение современных технологических решений по очистке и охлаждению воды, накоплению отфильтрованного осадка для его дальнейшего использования в производстве, ремонт существующих и возведение новых инженерных коммуникаций. На площадку будет поставлено более 700 тонн металлоконструкций. В обновлённых насосных станциях появятся блоки градирен и комплексы по очистке воды. Первый этап проекта технического перевооружения оборотных циклов ЕВРАЗ НТМК планирует закончить до конца 2029 года.

Сейчас на ЕВРАЗ НТМК идёт техническое перевооружение насосных станций конвертерного и колёсобандажного цехов. В последующем в этих цехах будут построены три новые насосные станции.