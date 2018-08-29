ЕВРАЗ назвал лучших молодых руководителей на своих предприятиях в Нижнем Тагиле и Качканаре

На уральских предприятиях ЕВРАЗа назвали лучших молодых руководителей. За победу в конкурсе боролись более 240 представителей предприятий.

«Участники проходили интервью у экспертов, показывали, как умеют работать с числовой и вербальной информацией, решали производственные задачи, участвовали в командной игре. Этапы конкурса, который стартовал в начале лета, проходили на ЕВРАЗ КГОКе и ЕВРАЗ НТМК параллельно. В финале встретились 19 представителей Дивизиона “Урал”, эксперты оценили их деловые и лидерские навыки», — рассказали в управлении по связям с общественностью РЦКО «Урал»

Лучшим молодым руководителем ЕВРАЗ НТМК стал начальник смены кислородно-компрессорного цеха Павел Вдовин, второе место занял мастер производственного участка колёсобандажного цеха Дмитрий Плесовских, третье — слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования и печей Павел Айдаков.

На ЕВРАЗ КГОКе победителем конкурса стал инженер-технолог цеха дробления Павел Долгих, второе место у мастера цеха ремонта подвижного состава УГЖДТ Сергея Кальсина, третий — ведущий инженер отдела горных работ рудоуправления Вячеслав Мартынов.

Финалистов конкурса поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарёв. Все молодые руководители получили рекомендации по совершенствованию своих управленческих навыков.