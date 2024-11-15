ЕВРАЗ направил на поддержку средних и высших учебных заведений Нижнего Тагила и Качканара около 100 млн рублей в 2024 году

ЕВРАЗ направил около 100 млн рублей на развитие Нижнетагильского технологического института (филиала) Уральского федерального университета (УрФУ), а также Нижнетагильского горно-металлургического и Качканарского горнопромышленного колледжей.

Средства будут использованы на создание в Нижнем Тагиле Центра профессиональных компетенций на базе бывшего училища № 104. Компания профинансирует подготовку необходимой проектной документации и реконструкцию зданий. В Качканаре при поддержке компании начнётся подготовка проекта по созданию в городе масштабного образовательного кластера, который включит в себя флагманскую школу инженерно-технической предпрофессиональной подготовки на базе нового «Губернаторского лицея», действующего Качканарского горнопромышленного колледжа, создаваемого в настоящий момент филиала медицинского колледжа.

Также инвестиции направят на развитие материально-технической базы Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ. Для реализации программы «Инженерный бакалавриат» здесь будут созданы и оснащены оборудованием новые учебные аудитории и мастерские.

«ЕВРАЗ заинтересован в повышении качества инженерного образования в городах присутствия. Это нужно для того, чтобы молодёжь оставалась учиться и жить на Урале. А мы, как компания, получали нужное количество выпускников, готовых решать задачи современного производства и имеющих необходимые знания, развитые компетенции и практический опыт. Для этого мы совместно с вузами-партнёрами меняем подходы к образовательному процессу, ежегодно выделяем средства для развития материально-технической базы вузов, приобретения новейшего оборудования», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ продолжает системную работу по развитию и повышению качества инженерного образования в ключевых городах присутствия. В 2023 году компания совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) запустила новую образовательную программу — «Инженерный бакалавриат для будущих металлургов». Она включает пять направлений подготовки, стажировки и погружение студентов в реальные проекты, корпоративную стипендию и гарантированное трудоустройство на предприятия компании. В 2024-м на обучение по программе «Инженерного бакалавриата» в Нижнем Тагиле зачислили 47 абитуриентов.