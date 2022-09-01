ЕВРАЗ направил более 8 млн рублей на подготовку школ Нижнего Тагила и Качканара к новому учебному году 

ЕВРАЗ выделил более 8 млн рублей на ремонт помещений, закупку мебели и оборудования в образовательные учреждения Нижнего Тагила и Качканара. В Нижнем Тагиле на средства компании были закуплены кресла для стадиона школы № 64, установлена игровая площадка в детском саду № 177, а также открыта обновлённая лаборатория химического анализа в Нижнетагильском горно-металлургическом техникуме.

«ЕВРАЗ каждый учебный год начинает с подарков. Горно-металлургический колледж — это наше базовое учебное заведение. Новая лаборатория поможет компании в перспективе получить компетентных и квалифицированных сотрудников. В 2022 году мы открыли на ЕВРАЗ НТМК Центр исследования сырья, вырос запрос на специалистов, разбирающихся в химии, умеющих быстро и качественно провести исследования. Есть большой задел на будущее: здесь будут тренироваться учащиеся нескольких школ города в рамках подготовки к участию в чемпионатах по компетенции “Лабораторно-химический анализ”», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко на торжественной линейке в НТГМК.

Кроме этого, перед началом учебного года среди работников предприятий ЕВРАЗа на Урале прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Горняки и металлурги приобрели и передали школьные принадлежности детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В честь Дня знаний для более чем 1000 учащихся — детей работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК были организованы праздники с конкурсами и играми. Первоклассники получили в подарок книгу подземного мира, канцелярские принадлежности и светоотражающие элементы.

В планах у ЕВРАЗа на ближайший учебный год — продолжение проекта «ЕВРАЗ — детям». В скором времени у детей с ограниченными возможностями здоровья благодаря благотворительным средствам компании стартуют занятия по основным реабилитационным направлениям: «Арт-терапия», «Фототерапия», «Иппотерапия», «Акватерапия».