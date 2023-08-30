ЕВРАЗ направил более 25 млн рублей на подготовку детских садов и школ Нижнего Тагила и Качканара к учебному году 

В этом году при поддержке ЕВРАЗа в образовательных учреждениях Нижнего Тагила и Качканара будут проведены ремонты, в зданиях обновят оборудование и мебель, приобретут компьютерную технику. К 1 сентября в школы и детские сады поступит более 25 млн рублей по программе шефской помощи, сообщили в пресс-службе компании.

В Нижнем Тагиле средства получат 23 школы, в их числе Политехническая гимназия и 45 детских садов МАДОУ «Радость». В Качканаре деньги направят в восемь школ, включая коррекционную, и два детских сада. Коллективы образовательных учреждений сами определяли, какой проект они реализуют в новому учебному году.

В Нижнем Тагиле школы закупают компьютерную технику, музыкальное оборудование для проведения праздников, атрибуты для театральных постановок, спортивные снаряды и инвентарь для уроков физкультуры, материалы в лаборатории, в одной из школ оборудуют кабинет робототехники. Большинство образовательных учреждений потратят средства на ремонт актовых и спортивных залов, кровли, рекреаций и кабинетов.

В Качканаре при поддержке компании в школы купят новую мебель, наглядные пособия, мультимедийную технику. В семи учреждениях организуют центры детских инициатив — пространство для встреч детей в неформальной обстановке. В коррекционной школе будет оборудован кабинет информатики, в нём проведут ремонт и закупят новое оборудование.

В дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Тагила благотворительные средства ЕВРАЗа направлены на улучшение технического состояния помещений и приобретение оборудования, а также благоустройство территорий. В 12 детских садах будут установлены новые окна. Для проведения ремонта в 15 учреждениях закуплены строительно-отделочные материалы.

Также к 1 сентября металлурги провели традиционную волонтёрскую акцию по сбору канцелярских принадлежностей для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Было собрано около 100 тысяч рублей, на них закупили необходимые вещи для школьников Нижнего Тагила и Качканара.

Отметим, что ЕВРАЗ НТМК шефствует над 45 детскими садами МАДОУ «Радость», 24 школами Нижнего Тагила и Нижнетагильским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Помимо этого, компания сотрудничает с базовыми учреждениями высшего и среднего профессионального образования. ЕВРАЗ КГОК в свою очередь поддерживает восемь общеобразовательных организаций, а также учреждения дошкольного образования.