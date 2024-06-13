ЕВРАЗ направил более 120 млн рублей на оздоровление сотрудников уральских предприятий и детей металлургов летом

Более 4500 работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК и их детей отдохнут в санаториях и оздоровительных лагерях по льготным путёвкам. На организацию летнего отдыха сотрудников обоих предприятий компания направила более 120 млн рублей.

По программе оздоровления работники отдохнут в санаториях Уральского региона, на Черноморском побережье и в Кавказских минеральных водах. Дети проведут каникулы в ведомственных оздоровительных лагерях «Баранчинские огоньки» в Нижнем Тагиле и «Чайка» в Качканаре.

Большую часть затрат на отдых берёт на себя предприятие. Сотрудники в зависимости от стажа работы оплачивают от 5 до 30% от полной стоимости путёвки. Оздоровительная программа не ограничивается летней кампанией. Горнякам и металлургам круглогодично доступны санатории-профилактории «Ленёвка» в Нижнем Тагиле и «Зелёный мыс» в Качканаре, «Усть-Качка», «Демидково» в Пермском крае, а также ряд других санаториев и пансионатов России, в том числе БФО (Анапа), «Аврора» и «Головинка» (Лазаревское), «Ливадия Татарстан» (Казань).