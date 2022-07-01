ЕВРАЗ направил 2,5 млн рублей на обновление лаборатории стропального дела в горно-металлургическом колледже Нижнего Тагила 

В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже при материальной поддержке ЕВРАЗа обновили лабораторию стропального дела. Как рассказали в пресс-службе компании, на новое оборудование было выделено 2,5 млн рублей.

Для лаборатории были закуплены 13 современных компьютеров в полной комплектации и аппаратно-программные комплексы «Виртуальный тренажёр», предназначенные для разработки и программирования современных приложений. Также приобретён 3D-комплекс «Виртуальный тренажёр стропальщика», который предполагает использование шлема виртуальной реальности и выполнение стропальных работ в виртуальном цехе при помощи джойстиков. Тренажёр позволяет отрабатывать приёмы и методы строповки грузов, а также сигналы стропальщика.

Новое оборудование позволит проводить практические занятия для студентов, обучающихся по профессиям «Слесарное и стропальное дело», «Машинист крана металлургического производства», «Ремонтно-профилактическое обслуживание грузоподъёмных кранов металлургического производства».

«Использование для обучения VR-тренажёров позволяет формировать у студентов нужные навыки управления агрегатами в дистанционном режиме. Сейчас на ЕВРАЗ НТМК происходит трансформация рабочих мест: к примеру, мы переходим на радиоуправление кранами. И когда выпускники горно-металлургического колледжа придут на комбинат, они будут трудиться на современных рабочих местах», — говорит директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

За последние годы сумма инвестиций предприятия в Нижнетагильский горно-металлургический колледж составила около 40 млн рублей. На эти средства новым оборудованием оснащены сварочная мастерская, лаборатории мехатроники, робототехники, инженерной графики CAD, металлообработки, реализованы проекты «Виртуальный университет», «Архитектурная академия», гражданско-патриотический проект «Отечества достойные!», приобретено оборудование для читального зала, установлены металлообрабатывающие станки, проведены работы по благоустройству колледжа и его территории.

В течение 2020 и 2021 года были оборудованы лаборатории «Машинное обучение и большие данные», «Эксплуатация и диагностика АСУТП и преобразовательной техники», мастерская «Участок станков с ЧПУ», а также оснащён кабинет «Инженерный дизайн CAD».