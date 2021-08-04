ЕВРАЗ направил 15,5 млн рублей на приобретение реанимационного оборудования для ЦГБ №1 Нижнего Тагила

ЕВРАЗ направил 15,5 млн рублей на приобретение реанимационного оборудования для городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Всего закуплено 19 специальных кроватей, 18 прикроватных мониторов, которые фиксируют показатели жизнедеятельности пациента, а также 5 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Многие люди, заболевшие коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии, особенно те, кто не прошёл вакцинацию. Поэтому мы оказываем поддержку городской больнице № 1 в усилении реанимационной базы. Я искренне благодарен врачам, которые спасают жизни людей в очень сложных условиях», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Общий объём инвестиций, направленных ЕВРАЗом в городскую больницу № 1 за 2020–2021 годы, составил около 40 млн рублей.