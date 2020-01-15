ЕВРАЗ начал обучать своих сотрудников с помощью 3D-шлемов

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК начали использовать тренажёр виртуальной реальности по тушению пожаров и два полигона по отработке навыков работы на высоте. Оттачивать знания на практике смогут до пяти тысяч сотрудников компании и подрядных организаций. На новое оборудование компания потратила около 5 млн рублей.

Тренажёр виртуальной реальности используется на курсах пожарной безопасности для закрепления теоретического материала. Работник надевает 3D-шлем и погружается в виртуальный мир: офисный кабинет или производственную площадку, где произошёл пожар. С помощью двух джойстиков сотрудник учится действовать при сильном задымлении, возгорании твёрдых или горюче-смазочных материалов, а также электроприборов: передвигается, берёт необходимые предметы, спасает потерявших сознание людей. На выполнение одного задания в среднем уходит порядка 10 минут. Тренажёр фиксирует каждое действие работника, чтобы он смог увидеть и исправить ошибки, сообщили в пресс-службе компании.

«Тренажёр виртуальной реальности по тушению пожаров изготовили специально по нашему заказу, наши сотрудники принимали активное участие в его разработке. Учёба на нём позволит оказаться в ситуации в виртуальной реальности, в которой, возможно, в жизни люди не окажутся никогда. А теория не даёт таких ощущений, в чём я убедился на личном опыте. Мы хотим, чтобы работники, находясь в чрезвычайных ситуациях, смогли принять верное решение, которое сохранит им здоровье и жизнь. Работа на высоте — один из ключевых факторов риска. Полигоны по отработке навыков работы на высоте позволяют теоретические знания довести до автоматизма на практике», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Полигоны по работе на высоте появились на территории комбинатов ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре. Каждый состоит из нескольких блоков: лестниц, карнизов, наклонных кровель, ливнестоков и др. Тренажёрными комплексами пользуются сотрудники, которые работают на высоте более 1,8 метра. Они учатся правильно использовать страховочные системы, работать при демонтаже крыш, отрабатывают навыки подъёма и спасения пострадавшего. Одновременно на комплексах могут тренироваться до шести человек. Здесь же сотрудники будут проходить аттестационные экзамены.