ЕВРАЗ купил новые локомотивы для разработки Собственно-Качканарского месторождения

Входящий в холдинг ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК) вывел на линию новый тяговый агрегат серии НП-1, сообщает пресс-служба компании.

«Новая техника приобретена по программе стратегического развития ЕВРАЗ КГОКа. Увеличение парка локомотивов позволит нам отказаться от устаревших машин, повысить эффективность работы железнодорожного транспорта. Также мы продолжим вводить в эксплуатацию 240-тонные "БелАЗы" и экскаваторы с объёмом ковша 20 кубических метров», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новожёнов.

До конца года КГОК получит ещё один аналогичный локомотив, обе машины будут работать не только на действующих карьерах, но и при освоении нового Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд. НП-1 позволит компании вывозить из глубоких карьеров с непростым рельефом состав из 11 гружёных думпкаров весом 1,3 тысячи тонн горной массы. Сейчас на ЕВРАЗ КГОКе 20 тяговых агрегатов НП-1, каждые сутки один локомотивосостав — электровоз и 11 думпкаров — перевозит порядка 8 тысяч тонн горной массы.

Начало освоения Собственно-Качканарского месторождения запланировано на 2020 год, в перспективе руда отсюда должна будет полностью заместить ресурсы из Гусевогорского месторождения, которое сейчас обеспечивает КГОК сырьём, так как запасы действующего месторождения подходят к концу.