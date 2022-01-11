ЕВРАЗ КГОК начал делать щебень по ГОСТу из отходов производства

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат начал перерабатывать пустую породу в пять новых видов щебня по ГОСТу. Этот инвестиционный проект стал частью экологической стратегии — увеличить объём переработки отходов горного производства, рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

На территории комбината построены дробильно-сортировочный комплекс и узел рассева щебня, приобретён производительный погрузчик, оборудовано модульное здание для персонала. На новом участке будут производить щебень фракций от 5 мм до 40 мм.

Реализация проекта велась в течение 6 месяцев. В него инвестировали более 200 млн рублей. Создано 19 новых рабочих мест. Производственная мощность участка составляет 1,8 млн тонн фракционного щебня в год.

«Реализация проекта позволяет нам не только снизить объёмы промышленных отвалов, но и освоить на комбинате новые виды строительной продукции, получить дополнительный экономический эффект, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов. — Щебень, произведённый в соответствии с государственными стандартами, востребован в сфере дорожного строительства, и особенным спросом пользуется продукт, обладающий высокими прочностными характеристиками».

Сегодня, с учётом новых фракций по ГОСТ, ЕВРАЗ КГОК производит 8 видов щебня.