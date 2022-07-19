ЕВРАЗ и УрФУ вместе будут готовить студентов-инженеров

19 июля ЕВРАЗ НТМК заключил два соглашения о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Важным пунктом сотрудничества является развитие Нижнетагильского технического института (филиал УрФУ), в котором готовят специалистов по востребованным на НТМК профессиям.

«ЕВРАЗ взаимодействует с профильными вузами во всех регионах присутствия компании. У нас уже есть большой опыт работы с СибГИУ в Новокузнецке. Соглашение с УрФУ позволит нам вывести проект подготовки молодых инженеров для предприятий компании на более качественный уровень, целенаправленно и эффективно формировать кадровый резерв», – отметила вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

Ректор УрФУ договорился с ЕВРАЗом о совместной деятельности в области подготовки квалифицированных специалистов по актуальным вакантным местам в цифровой трансформации производства. Второе соглашение подписано в рамках Уральской передовой инженерной школы и направлено на привлечение на предприятие молодых талантливых выпускников, развитие научно-исследовательских инновационных проектов, проведение грантовых конкурсов и стажировок для студентов на площадках предприятий дивизиона «Урал».

«Сотрудничество с университетом позволит готовить инженеров, отвечающих требованиям ЕВРАЗа и готовых работать на наших комбинатах после окончания обучения, с перспективой карьерного роста и профессионального развития», – отметил руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Сегодня УрФУ – единственное учебное заведение Урала, где обучают будущих инженеров. В 2022 году на реализацию подготовки кадров из федерального бюджета вузу выделят 84,5 млн рублей. ЕВРАЗ станет партнёром вуза в рамках развития школы инженерных наук мирового класса.